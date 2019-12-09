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09 декабря 2019, понедельник, 17:49 225
Общество 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
У Femen объяснили, зачем активистки движения раздевались перед "нормандской встречей"

У Femen объяснили, зачем активистки движения раздевались перед "нормандской встречей"

Валерия Назаренко
Париж, Франция, Нормандская встреча, Femen

В женском движении Femen заявили, что обнажились перед Елисейским дворцом, чтобы напомнить участникам переговоров в Нормандском формате, что Путин не мирный переговорщик. Об этом говорится на официальном сайте Femen.

"Сегодня, в понедельник, 9 декабря 2019 года, в Елисейском дворце Владимир Путин встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в окружении Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Эта встреча, целью которой является найти возможное соглашение о выходе из войны России против Украины, не должна заставлять других международных лидеров забывать о политических намерениях Путина, которые привели к войне, столкновениях и репрессиях", - говорится в официальном релизе Femen.

"Трудно поверить, что российский диктатор может вступать в любые мирные переговоры с Украиной, когда он был тем, кто в марте 2014 года послал свои войска для аннексии украинского Крыма", - добавили в Femen.


Своей акцией в Париже активистки Femen хотели напомнить об ужасных политических решениях Владимира Путина и его правительства - в том числе, о войне в Украине.


Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Путин приехали в Елисейский дворец

Также Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

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