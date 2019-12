У Femen объяснили, зачем активистки движения раздевались перед "нормандской встречей"

"Сегодня, в понедельник, 9 декабря 2019 года, в Елисейском дворце Владимир Путин встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в окружении Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Эта встреча, целью которой является найти возможное соглашение о выходе из войны России против Украины, не должна заставлять других международных лидеров забывать о политических намерениях Путина, которые привели к войне, столкновениях и репрессиях", - говорится в официальном релизе Femen.

"Трудно поверить, что российский диктатор может вступать в любые мирные переговоры с Украиной, когда он был тем, кто в марте 2014 года послал свои войска для аннексии украинского Крыма", - добавили в Femen.



Своей акцией в Париже активистки Femen хотели напомнить об ужасных политических решениях Владимира Путина и его правительства - в том числе, о войне в Украине.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI