У Femen пояснили, навіщо активістки руху роздягалися перед "нормандської зустріччю"

"Сьогодні, у понеділок, 9 грудня 2019 року, в Єлисейському палаці Володимир Путін зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в оточенні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Ця зустріч, метою якої є знайти можливу угоду про вихід з війни Росії проти України, не повинна примушувати інших міжнародних лідерів забувати про політичні наміри Путіна, які призвели до війни, сутичок і репресій", - йдеться в офіційному релізі Femen.

"Важко повірити, що російський диктатор може вступати в будь-які мирні переговори з Україною, коли він був тим, хто в березні 2014 року послав свої війська для анексії українського Криму", - додали в Femen.



Своєю акцією в Парижі активістки Femen хотіли нагадати про жахливі політичні рішення Володимира Путіна і його уряду - в тому числі, про війну в Україні.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI