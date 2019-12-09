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09 грудня 2019, понеділок, 17:58 31
Суспільство 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
У Femen пояснили, навіщо активістки руху роздягалися перед "нормандської зустріччю"

У Femen пояснили, навіщо активістки руху роздягалися перед "нормандської зустріччю"

Валерия Назаренко
Париж, Франція, Нормандська зустріч, Femen

У жіночому русі Femen заявили, що оголилися перед Єлисейським палацом, щоб нагадати учасникам переговорів у Нормандському форматі, що Путін не мирний переговорник. Про це йдеться на офіційному сайті Femen.

"Сьогодні, у понеділок, 9 грудня 2019 року, в Єлисейському палаці Володимир Путін зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в оточенні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Ця зустріч, метою якої є знайти можливу угоду про вихід з війни Росії проти України, не повинна примушувати інших міжнародних лідерів забувати про політичні наміри Путіна, які призвели до війни, сутичок і репресій", - йдеться в офіційному релізі Femen.

"Важко повірити, що російський диктатор може вступати в будь-які мирні переговори з Україною, коли він був тим, хто в березні 2014 року послав свої війська для анексії українського Криму", - додали в Femen.


Своєю акцією в Парижі активістки Femen хотіли нагадати про жахливі політичні рішення Володимира Путіна і його уряду - в тому числі, про війну в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Путін приїхали в Єлисейський палац.

Також Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

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