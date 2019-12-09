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09 декабря 2019, понедельник, 17:11 610
Мир 2019-12-09T17:11:22+02:00
Українські Новини
Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни еще пятерых: без вести пропали десятки человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни еще пятерых: без вести пропали десятки человек

Елизавета Кесельман
Вулкан, извержение вулкана, Новая Зеландия

Извержение вулкана на Белом острове в Новой Зеландии сотрясло всех своим масштабом и четвертым уровнем мощности. На данный момент зафиксировано 5 погибших, 18 раненых, а ткже десятки пропавших без вести людей. Об этом передает CNN.

Власти отмечают, что на острове все еще находятся люди, однако их количество не установлено. Заместитель комиссара полиции Новой Зеландии ДжонТимс отмечает, что среди погибших есть как и новозеландцы, так и иностранные туристы.

По меньшей мере, после извержения вулкана с острова были эвакуированы 23 человека, в том числе пятеро погибших. Остальные 18 выживших получили телесные повреждения, некоторые получили тяжелые ожоги.

Джон Тимс отмечает, что на острове все еще находятся люди. Их количество оценивается в двузначных цифрах, но власти не знают точно сколько, и "не уверены в их благосостоянии".

Ранее власти заявляли, что считают, что на острове в момент извержения находилось менее 50 человек. По крайней мере 30 из этих людей были пассажирами круизного лайнера "Ovation of the Seas".

Связи с людьми, которые остаются на острове, нет. Спасатели не могут выехать на остров, поскольку это все еще слишком опасно.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Гватемале снова проснулся вулкан Фуэго из-за которого начали массово эвакуировали жителей.

Также в июне на Сицилии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна.

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