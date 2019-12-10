Гончарук в ноябре заработал значительно меньше, чем в прошлые месяцы

Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за ноябрь составила 44 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в ноябре, составила 43 724 гривен, из них должностной оклад – 14 372 гривны, надбавка за интенсивность труда – 14 372 гривны, командировочные – 14 979 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 526 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 35 197 гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 2018 год Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов, автомобиль Jaguar и наличными - 100 тыс. гривен, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро. Кроме этого, Гончарук является собственником компании Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нидерланды).

Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада - 62 тыс. гривен. Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за октябрь составила 60 тыс. гривен.

Тем временем у премьера Гончарука 10 советников: среди них сын продюсера и менеджер ІТ-проектов.