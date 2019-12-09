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09 декабря 2019, понедельник, 16:21 113
Судебная власть 2019-12-09T16:26:14+02:00
Українські Новини
Полиция надела электронный браслет на Альперина

Полиция надела электронный браслет на Альперина

Ярина Вацяк
НАБУ, СИЗО, Электронный браслет, Вадим Альперин
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Полиция надела электронный браслет контроля на бизнесмена Вадима Альперина после того, как он вышел из СИЗО.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции.

"Уже надели браслет", - сказал сотрудник ведомства.

Альперин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн гривен, однако браслет ему не смогли надеть.

НАБУ подозревает Альперина в совершении ряда преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

После этого адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент не скрывается и впервые слышит о разыске.

Тем временем, после задержания Альперина в НАБУ отказались от подарка Зеленского.

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