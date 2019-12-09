Украинская экономика потеряла от российской агрессии до $150 млрд, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что потери украинской экономики от российской агрессии составляют от 50 до 150 млрд долларов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня переговоры в нормандском формате. Я поддерживаю Президента и призываю всех также поддерживать его. Чем более мы объединены, тем сильнее наша позиция на переговорах. Те, кто сегодня протестуют против встречи, проявляют негосударственную позицию. А пока предоставлю статистику о потерях экономики от Российской агрессии. Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд)", - написал он.

По словам Милованова, оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым и Донбасс) составляет около 85 млрд гривен.

"На территории АР Крым и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд гривен, на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд. гривен, на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд гривен. По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря состоится встреча лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже.

Зеленский подтвердил, что в рамках встречи состоится его двусторонняя встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".