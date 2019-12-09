У "Укроборонпрома" украли два здания, - Найем

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявляет, что 2 здания завода "Маяк" (Киев), экс-замгендиректора которого попался при получении $200 тыс. взятки, были незаконно переписаны на частные структуры.

Об этом Найем написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у госконцерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестр и переписали на частные структуры. Речь идет о двух зданиях завода "Маяк", одно из которых бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной", - написал он.

По его словам, в рамках дела состоялось задержание при попытке получить взятку в 2 млн долларов.

На данный момент все имущество "Маяка" арестовано судом.

"А вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачи квадратных метров был подписан при том же самом Юрие Лошакове", - написал Найем.

Также Найем добавил, что на момент внесения изменений в систему регистратор Алексей Прошкин не имел права доступа к реестру, его полномочия были аннулированы решением соответствующего департамента Министерства юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома".

Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его начальник Абромавичус. Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал квадроцикл и акции шведской компании.