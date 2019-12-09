В Германии потребовали от России быть готовой пойти на компромисс по Донбассу

Накануне саммита "нормандской четверки", министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Российскую Федерацию пойти на компромисс в вопросе урегулирования нестабильной ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает DW.

По словам Мааса, Украина сделала значительные шаги в вопросе демилитаризации и тем самым пошла навстречу России. Он отметил, что теперь очередь за Москвой пойти на компромисс в поиске политического решения конфликта на Донбассе, поскольку, как пояснил глава МИД ФРГ, отношения между Европой и РФ в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с урегулированием конфликта вокруг Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - сказал Маас.

Маас также сообщил, что несмотря на то, что со времени прихода к власти в Украине Зеленского в урегулировании конфликта в Донбассе произошли подвижки, европейские дипломаты, однако, сомневаются в том, что Путин проявит готовность к компромиссу на переговорах в Париже.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский встретится с Путиным с глазу на глаз в Париже, а вместе с ним в качестве советников поедут министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".