В Минэкономики назвали финансовые потери Украины из-за агрессии РФ

В результате действий России, которую Владимир Зеленский публично назвал страной-агрессором, украинская экономика в общей сложности потеряла от 50 до 150 млрд долларов.

Об этом сообщает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По словам Милованова, в 2014-2015 годах прямые потери Украины составили 15-20% ВВП. Общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов.

Также министр отметил, что в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе находит украинское государственное имущество на сумму около 85 млрд грн, среди них:

- на территории АР Крым и г. Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн;

- на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд грн;

- на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 9 декабря, состоится встреча в "нормандском формате", где после переговоров с лидерами "четверки" Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Путиным.