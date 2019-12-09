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09 декабря 2019, понедельник, 10:33 62
Экономика 2019-12-09T10:33:18+02:00
Українські Новини
Порошенко продолжает переписывать бизнес на сына: на очереди агропредприятия

Порошенко продолжает переписывать бизнес на сына: на очереди агропредприятия

Елена Литвин
Смена собственников, Агропредприятия, Укрпроминвест-Агро, Петр Порошенко, Алексей Порошенко

Сын бывшего Президента Петра Порошенко Алексей стал конечным бенефициаром одного из крупнейших производителей сахара в Украине агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро" (Киев), сменив своего отца.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно им, на данный момент конечным бенефициарным собственником (контролером) ООО "Укрпроминвест-Агро" является Алексей Порошенко и осуществляет влияние на нее через юрлица CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

По информации аналитической системы YouControl, бенефициарный собственник данной компании сменился в период 23 октября-1 ноября.

Также, согласно реестру, сын Порошенко стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест" (Киев), основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в ООО компаний - ЧАО "ПК Подолье" (Винницкая область), ООО "ПК Заря Подолья" (Винницкая область), ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2" (Винницкая область), агрофирма "Днипроагролан" (Полтавская область), АФ "Иванковцы" (Кировоградская область), ООО "Мас-Агро" (Кировоградская область), ООО "Правобережное" (Днепропетровская область) и ООО "Прогресс-НТ" (Полтавская область).

По данным декларации Порошенко от 20 мая, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Порошенко переписал часть Roshen на своего сына.

В то же время президент корпорации Вячеслав Москалевский заявил, что Порошенко не вникает в бизнес после завершения срока президентских полномочий.

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