За месяц в Украине напали на 5 журналистов, - НСЖУ

Национальный союз журналистов (НСЖУ) зафиксировал 5 случаев применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в ноябре.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передают Українські Новини.

Отмечается, что 3 инцидента были зафиксированы в Киеве и Киевской области, и по одному - в Тернопольской области и в Николаеве.

"В ноябре, после проведения специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов, отмечаем, что Национальная полиция оперативно реагирует на сообщения о препятствовании и сразу же открывает соответствующие уголовные производства. Но ситуация с безопасностью журналистов в Украине остается тревожной", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В целом с начала 2019 года в Украине было зафиксировано 65 проявлений физической агрессии в отношении журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ зафиксировал 4 случая избиения журналистов при выполнении профессиональных обязанностей в октябре.

НСЖУ выступает за ежегодное проведение публичных парламентских слушаний по безопасности журналистов.

НСЖУ договорился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о том, что дела о нападениях на журналистов будут взяты руководством министерства под особый контроль.