Этой зимой Украине не грозят проблемы с отоплением даже без соглашения о транзите газа, - Гончарук

Тем временем как Кабинет Министров собирается зафиксировать цену на газ на январь-апрель 2020, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что этой зимой Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами для прохождения отопительного периода, передает РБК-Украина. По его словам, сейчас в энергетическом плане Украине ничего не грозит, даже если не удастся быстро достичь соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину. Гончарук также напомнил, что срок транзитного договора истекает 1 января 2020 года. "Нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе. Мы воспринимаем этот контракт не только как экономический. Этот контракт, прежде всего, политический и безопасный подтекст", - подчеркнул премьер. Как сообщали Українські Новини, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский едет на саммит "нормандской четверки" в Париж с участием российского лидера Владимира, где он может поднять вопрос транзита газа без привязки к Донбассу.