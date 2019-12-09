Этой зимой Украине не грозят проблемы с отоплением даже без соглашения о транзите газа, - Гончарук

По его словам, сейчас в энергетическом плане Украине ничего не грозит, даже если не удастся быстро достичь соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.

Гончарук также напомнил, что срок транзитного договора истекает 1 января 2020 года.