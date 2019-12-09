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  • Этой зимой Украине не грозят проблемы с отоплением даже без соглашения о транзите газа, - Гончарук
09 декабря 2019, понедельник, 09:45 59
Политика 2019-12-09T09:45:46+02:00
Українські Новини
Этой зимой Украине не грозят проблемы с отоплением даже без соглашения о транзите газа, - Гончарук

Этой зимой Украине не грозят проблемы с отоплением даже без соглашения о транзите газа, - Гончарук

Таня Войтюк
Отопительный сезон, Транзит газа, Алексей Гончарук, Газ
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Тем временем как Кабинет Министров собирается зафиксировать цену на газ на январь-апрель 2020, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что этой зимой Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами для прохождения отопительного периода, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в энергетическом плане Украине ничего не грозит, даже если не удастся быстро достичь соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.

Гончарук также напомнил, что срок транзитного договора истекает 1 января 2020 года.

"Нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе. Мы воспринимаем этот контракт не только как экономический. Этот контракт, прежде всего, политический и безопасный подтекст", - подчеркнул премьер.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский едет на саммит "нормандской четверки" в Париж с участием российского лидера Владимира, где он может поднять вопрос транзита газа без привязки к Донбассу.

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