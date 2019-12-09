НАТО не определяет Россию как врага, но видит все ее действия, - Столтенберг

В воскресенье, 8 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе (НАТО) Российскую Федерацию не рассматривают как врага, несмотря на то, что Европейский Совет призвал защищать Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает издание Politico.

Генсек Альянса уточнил, что ситуация с безопасностью в мире сейчас более непредсказуема, однако НАТО не ведет перечень врагов и противников.



"Мы не перечисляем врагов. Мы не определяем Россию как врага. Мы видим более напористую Россию, которая применила военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма ИГИЛ. Мы видим киберугрозы. Мы видим, как глобальный баланс сил меняется с ростом Китая", - сказал он.



Он также добавил, что Россия уже не то же самое, что и Советский Союз, а в нестабильные времена миру нужны сильные международные институты вроде НАТО.

Как сообщали Українські Новини, в Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО.

Напомним, Украина должна заплатить добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро.