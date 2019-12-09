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09 грудня 2019, понеділок, 09:20 14
Політика світу 2019-12-09T10:30:02+02:00
Українські Новини
НАТО не визнає Росію ворогом, але бачить всі її дії, - Столтенберг

НАТО не визнає Росію ворогом, але бачить всі її дії, - Столтенберг

Таня Войтюк
Єнс Столтенберґ, Україна-Росія, Російська агресія, ІДІЛ, Нато
Йенс Столтенберг. Фото:Twitter/Jens Stoltenberg
Йенс Столтенберг. Фото:Twitter/Jens Stoltenberg

У неділю, 8 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Північноатлантичному альянсі (НАТО) Російську Федерацію не розглядають як ворога, незважаючи на те, що Європейський Рада закликала захищати Україну від російської агресії.

Про це повідомляє видання Politico.

Генсек Альянсу уточнив, що ситуація з безпекою в світі зараз більш непередбачувана, однак НАТО не веде перелік ворогів і супротивників.

"Ми не перераховуємо ворогів. Ми не визначаємо Росію як ворога. Ми бачимо більш наступальну Росію, яка застосувала військову силу проти сусідньої України. Ми бачимо більш непередбачуваний ландшафт безпеки із зростанням тероризму ИГИЛ. Ми бачимо кіберзагрози. Ми бачимо, як глобальний баланс сил змінюється із зростанням Китаю", - сказав він.

Він також додав, що Росія вже не те ж саме, що і Радянський Союз, а в нестабільні часи світу потрібні сильні міжнародні інститути на зразок НАТО.

Як повідомляли "Українські Новини", в Угорщині назвали умову вступу України в НАТО.

Нагадаємо, Україна повинна заплатити добровільний внесок до НАТО в розмірі 850 тисяч євро.

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