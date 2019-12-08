В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что принятый закон о языке отбирает ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родным языком и это противоречит международному праву.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

В недавних отчетах Венецианской комиссии неоднократно указывалось, что закон о языках, принятый в течение срока полномочий предыдущего украинского Президента, лишил национальные общины их приобретенных прав на использование их родного языка

"Предыдущая власть и поддержанные ею законы (о языке и образовании, - ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в сообщении.

Петер Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда. Как только закарпатские венгры вернут утраченные права, Венгрия вновь поддержит процесс интеграции Украины в НАТО", – подчеркнул министр МИД.

Как сообщали Українські Новини, новый лидер Европейской народной партии Дональд Туск призвал Европу защищать Украину от российской агрессии.

Напомним, Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро чтобы получить штаб-квартиру.