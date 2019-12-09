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09 грудня 2019, понеділок, 08:45 42
Суспільство 2019-12-09T10:45:02+02:00
Українські Новини
Жертв пожежі в одеському коледжі вже 12: рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих

Жертв пожежі в одеському коледжі вже 12: рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих

Надежда Комендантова
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, Загиблі в пожежі, дснс

В Одесі під час розбору завалів згорілого коледжу на Троїцькій рятувальники знайшли ще два тіла. Число жертв пожежі зросло до 12 осіб.

Як розповіли в прес-службі ДСНС, перше тіло дістали у 00:35, а друге – в 5:15. У лікарнях досі перебувають дев'ять з 30 постраждалих.

На даний момент рятувальники вже розібрали конструкції верхньої частини будівлі, прибрали конструкції арочного проходу, які впали і розчистили внутрішній двір коледжу від припаркованого транспорту і будівельних конструкцій. Зараз триває розбір конструкцій на цокольному поверсі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі.

А у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельне пожежі на Троїцькій.

Крім того, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

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