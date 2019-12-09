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09 декабря 2019, понедельник, 08:36 603
Силовые структуры 2019-12-09T09:15:02+02:00
Українські Новини
Обещал предоставить кучу информации для следствия, - Холодницкий о разговоре с "Джокером"

Обещал предоставить кучу информации для следствия, - Холодницкий о разговоре с "Джокером"

Таня Войтюк
пранкер Джокер, Переписка, Прокуратура, антикоррупционный прокурор, Назар Холодницкий
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что у них с "Джокером", который с октября начал публиковать переписки с депутатами Рады, был разговор в мессенджере, где пранкер сообщил, что у него есть ценная информация для производств, однако предоставит он ее еще не скоро.

Об этом Холодницкий сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Он представился Джокером. Тоже написал по фотографии генпрокурора. Сказал, что у него есть куча информации. По моей просьбе выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", - сказал Холодницкий.

Однако Холодницкий объяснил, что без устройств, из которых велась переписка, и их специальной проверки, "разоблачения", которые сделал пранкеры не могут быть использованы следствием.

Как сообщали Українські Новини,  неизвестный пранкер в телеграмм-канале "Джокер" начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора Рябошапки с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и другими.

В "Слуге народа" заявили , что случаи переписки пранкера нужно расследовать.

Больше новостей о: пранкер Джокер Переписка Прокуратура антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий

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