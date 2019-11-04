Предатель на предателе, – нардеп Тищенко о "Слуге народа" изнутри

Депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко (фракция "Слуга народа"), комментируя тяжелую внутриполитическую ситуацию и настроения внутри фракции, в переписке с пранкером "Джокером", которая велась якобы от имени генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, охарактеризовал "Слугу на народа" как "предатель на предателе". Тищенко упомянул свое противостояние с народным депутатом-однопартийцем Александром Ткаченко и денежные выплаты "в конвертах" для нардепов из президентской фракции.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Судя по дате, переписка "Джокера" с Тищенко происходила на прошлой пленарной неделе. "Джокер" в переписке представился Тищенко генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и откровенно обсуждал с ним последние светские и политические события.

Тищенко откровенно описал тяжелую внутриполитическую ситуацию во фракции, а также поделился размышлениями о своем будущем, перечисляя метаморфозы его публичного имиджа, который начался с "дурака" и, по всей видимости, как прогнозирует Тищенко, закончится "пид***сом".

По словам Тищенко, нардеп и бывший генеральный директор телевизионного канала "1+1" Александр Ткаченко страдает "манией величия", а также у него минимальные шансы выиграть выборы мэра Киева. Кроме того, Тищенко уточнил, что его отношение к Ткаченко разделяют многие нардепы фракции: "...все понимают, что мы ("Слуга народа") просто про**ем Киев с ним... Кроме него". Как утверждает Тищенко, именно Ткаченко распространил через средства массовой информации слухи о нем как о "смотрящем по Киеву" в отместку за сопротивление созданию межфракционного объединения (МФО) "Новый Киев".

Тищенко пожаловался пранкеру на отсутствие партийной дисциплины и предложил "Рябошапке" установить ее совместно. "Предатель на предателе", - охарактеризовал Тищенко ситуацию во фракции.

В ходе переписки обсуждалась "конвертная зарплата", выплачиваемая нардепам фракции "Слуга народа" руководством государства. Пранкер "Джокер" провоцировал Тищенко и сообщил нардепу, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как он раздавал зарплату в парламенте, на что Тищенко всего лишь уточнил: а много ли их было? Мнимый "генпрокурор" сообщил Тищенко, что могли зафиксировать на видеозаписи момент раздачи им наличных денег и предложил изменить механиз выдачи "депутатских гонораров". В ответ Тищенко попросил совета, как изменить выдачу денег: "Скажи плиз, поменяю тактику" и пытался выяснить у "Рябошапки", кто конкретно из однопартийцев на него донес.