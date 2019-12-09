Обіцяв надати купу інформації для слідства, - Холодницький про розмові з "Джокером"

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що у них з "Джокером", який з жовтня почав публікувати листування з депутатами Ради, була розмова в месенджері, де пранкер повідомив, що у нього є цінна інформація для проваджень, однак надасть він її ще не скоро.

Про це Холодницький повідомив в ефірі телеканалу ICTV.

"Він назвався Джокером. Теж написав по фотографії генпрокурора. Сказав, що у нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить", - сказав Холодницький.

Проте Холодницький пояснив, що без пристроїв, з яких велася переписка, і їх спеціальної перевірки, "викриття", які зробив пранкери не можуть бути використані слідством.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий пранкер в телеграм-каналі "Джокер" почав публікувати скріншоти свого листування від імені генпрокурора Рябошапки з нардепами фракції "Слуга народу" Миколою Тищенко та іншими.

У "Слуги народу" заявили , що випадки листування пранкера потрібно розслідувати.