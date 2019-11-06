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06 ноября 2019, среда, 14:44 764
Верховная Рада и партии 2019-11-06T14:47:28+02:00
Українські Новини
Депутат из "Слуги народа" призывает Рябошапку наказать "Джокера" за переписки от его лица

Депутат из "Слуги народа" призывает Рябошапку наказать "Джокера" за переписки от его лица

Руслан Рябошапка, Богдан Яременко, Николай Тищенко, Ирина Верещук, пранкер Джокер
Ирина Верещук. Фото: Facebook/ Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото: Facebook/ Ирина Верещук

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук ("Слуга народа"), которую назначили на должность 4 сентября, выступает за расследование деятельности пранкера "Джокера".

Об этом она сообщила, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, передают Українські Новини.

"По моему мнению, генеральный прокурор Рябошапка, поскольку он часто упоминаемый в этих переписках как одна из сторон переписок или как субъект, я думаю, ему стоило бы все-таки начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады таким образом", - сказала Верещук.

Депутат отметила, что "Слуга народа" обсудит данный вопрос на ближайшем собрании.

"Я думаю, что мы все должны требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки", - сказала политик.

Как сообщали Українські Новини, "Джокер" публиковал личные переписки с председателем комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богданом Яременко и заместителем председателя фракции Николаем Тищенко (оба - "Слуга народа").

Напомним, 1 ноября Яременко заявил о намерении подать в отставку с должности председателя международного комитета в случае решения фракции.

Больше новостей о: Руслан Рябошапка Богдан Яременко Николай Тищенко Ирина Верещук пранкер Джокер

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