Украина ни на один миллиметр не отступит от "красной линии", - Пристайко

Украина едет на встречу в "нормандском формате" с тремя определенными целями, которые озвучила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель и в первую очередь ради украинских пленных в российских тюрьмах и ради украинцев на оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Завтра Нормандский саммит... Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что имеет план передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе отличный от того, который предусмотрен в "минских договоренностях", однако отказывается раскрывать его суть до проведения встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая пройдет 9 декабря в Париже.

В воскресенье, 8 декабря, около 15 тыс. человек собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.