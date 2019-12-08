подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 декабря 2019, воскресенье, 19:40 253
Внешняя политика 2019-12-08T20:45:01+02:00
Українські Новини
Украина ни на один миллиметр не отступит от "красной линии", - Пристайко

Украина ни на один миллиметр не отступит от "красной линии", - Пристайко

Таня Войтюк
нормандский формат, Нормандская встреча, нормандская четверка, Вадим Пристайко
Замминистра иностранных дел Вадим Пристайко
Замминистра иностранных дел Вадим Пристайко

Украина едет на встречу в "нормандском формате" с тремя определенными целями, которые озвучила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель и в первую очередь ради украинских пленных в российских тюрьмах и ради украинцев на оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Завтра Нормандский саммит... Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что имеет план передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе отличный от того, который предусмотрен в "минских договоренностях", однако отказывается раскрывать его суть до проведения встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая пройдет 9 декабря в Париже.

В воскресенье, 8 декабря, около 15 тыс. человек собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.

Больше новостей о: нормандский формат Нормандская встреча нормандская четверка Вадим Пристайко

Архив
Новости
Акция протеста на Банковой. Фото: УП
В Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки 20:37
Папа Римский. Скриншот видео Vatican News
Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки" 20:14
Момент с брошенным яйцом. Скриншот: Facebook/Петр Порошенко
Порошенко на его же Майдане забросали яйцами: видео с места событий 20:01
Украина ни на один миллиметр не отступит от "красной линии", - Пристайко 19:40
Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита 19:08
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
В сети показали видео, снятое в колледже в момент пожара 21:16
Пожар в Одессе: спасатели обнаружили еще одно тело, 10 человек пропали без вести 09:15
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok