Зеленский накануне "нормандской встречи" проводит заседание СНБО в закрытом режиме

Президент Владимир Зеленский накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) проводит в Офисе Президента заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в закрытом режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



"Накануне саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе Главы государства", - сказано в нем.



Саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже (Франция).



Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.



По его словам, в рамках саммита 9 декабря запланированы двусторонние встречи между всеми участниками "нормандского формата".



На саммите Зеленский поднимет вопрос альтернативного плана передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе, отличного от предусмотренного в "минских договоренностях", однако пока отказывается раскрывать его суть до проведения встречи "нормандской четверки".