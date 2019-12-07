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  • Зеленский накануне "нормандской встречи" проводит заседание СНБО в закрытом режиме
07 декабря 2019, суббота, 14:05 72
Политика 2019-12-07T14:05:01+02:00
Українські Новини
Зеленский накануне "нормандской встречи" проводит заседание СНБО в закрытом режиме

Зеленский накануне "нормандской встречи" проводит заседание СНБО в закрытом режиме

Валерия Назаренко
нормандская четверка, Владимир Зеленский, Заседание СНБО, Нормандская встреча
Заседание СНБО. Фото: Офис Президента
Заседание СНБО. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) проводит в Офисе Президента заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в закрытом режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Накануне саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе Главы государства", - сказано в нем.

Саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже (Франция).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в рамках саммита 9 декабря запланированы двусторонние встречи между всеми участниками "нормандского формата".

На саммите Зеленский поднимет вопрос альтернативного плана передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе, отличного от предусмотренного в "минских договоренностях", однако пока отказывается раскрывать его суть до проведения встречи "нормандской четверки".

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