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08 грудня 2019, неділя, 16:45 16
Суспільство 2019-12-08T17:18:49+02:00
Українські Новини
Остання перевірка одеського коледжу проводилася 5 років тому, - Гончарук

Остання перевірка одеського коледжу проводилася 5 років тому, - Гончарук

Таня Войтюк
Одеса, Одеський коледж, пожежа, Гончарук
Олексій Гончарук в Одесі. Фото: Telegram/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук в Одесі. Фото: Telegram/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що остання перевірка в згорілому 6 грудня Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу проводилася 5 років тому.

Про це Прем'єр написав у своєму Telegram-каналі.

В ході візиту до Одеси Олексія Гончарука з метою вшанувати пам'яті загиблих внаслідок пожежі стало відомо, що перевірка в коледжі не здійснювалася з 2014 року, хоча вже тоді були виявлені проблеми.

"З'ясував, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому - в червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а в цьому році цього будинку не було навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо!" - написав Гончарук.

Він додав, що за дорученням Президента, до 10 січня Уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми даними у пожежі загинуло 4 людини.

Нагадаємо, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

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