Война на Донбассе не закончится 10 декабря, - Мендель

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было", — написала пресс-секретарь Зеленского.

Она также отметила, что президент улетел в Париж "с сильной позицией". Мендель добавила, что у Украины есть сильные союзники — Германия и Франция — и "поддержка на международной арене".

Как сообщали Українські Новини, лидеры "нормандской четверки" — Президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — встретятся 9 декабря в Париже.

Напомним, Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже.