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08 декабря 2019, воскресенье, 16:25 530
Президент 2019-12-08T16:45:01+02:00
Українські Новини
Война на Донбассе не закончится 10 декабря, - Мендель

Война на Донбассе не закончится 10 декабря, - Мендель

Таня Войтюк
Юлия Мендель, нормандский формат, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель рассказала о трех главных приоритетах "нормандской встречи" и отметила, что завышенные ожидания от саммита могут разочаровать украинцев, поскольку 10 декабря война на Донбассе не закончится.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было", — написала пресс-секретарь Зеленского.

Она также отметила, что президент улетел в Париж "с сильной позицией". Мендель добавила, что у Украины есть сильные союзники — Германия и Франция — и "поддержка на международной арене".

Как сообщали Українські Новини, лидеры "нормандской четверки" — Президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — встретятся 9 декабря в Париже.

Напомним, Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже.

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