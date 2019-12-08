подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Борис Джонсон планирует создать три новых вида рабочих виз в Великобританию
08 декабря 2019, воскресенье, 14:59 183
Европа 2019-12-08T15:01:32+02:00
Українські Новини
Борис Джонсон планирует создать три новых вида рабочих виз в Великобританию

Борис Джонсон планирует создать три новых вида рабочих виз в Великобританию

Таня Войтюк
Борис Джонсон, Великобритания, Мигранты, Виза
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому оппозиционные партии собираются начать процедуру импичмента, хочет не позволить низкоквалифицированным мигрантам переселяться в страны, введя три вида рабочих виз и обновленную систему контроля границ.

Об этом сообщает The Times.

Так, первый тип визы под названием "Исключительный талант" будет выдаваться людям, которые внесли свой вклад в научную или культурную сферу.

Второй тип виз смогут получить люди, которые имеют высокий уровень квалификации и которых пригласили на работу в Британию.

А третий тип визы предназначен трудовым мигрантам, которые не имеют надлежащего уровня профессиональных навыков, поэтому вид на жительство им будут выдавать значительно реже.

При этом Джонсон утверждает, что подобная система работает в Австралии и Британии будет полезно ею воспользоваться для возврата контроля над государственными границами после выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Как сообщали Українські Новини, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал работу парламента. В связи с чем в Великобритании прошли многотысячные протесты против решения Джонсона.

Больше новостей о: Борис Джонсон Великобритания Мигранты Виза

Архив
Новости
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
Война на Донбассе не закончится 10 декабря, - Мендель 16:25
В Киеве завершилось вече "Красные линии" для Зеленского": подробности митинга на Майдане 15:50
В Украине официально начала работать Новая таможня 15:30
Во Львове проходит вече "Красные линии" для Зеленского" 15:07
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
В пятницу доллар резко обвалился: курс валют на межбанке 17:07
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
Должностных лиц "Нефтегаза" подозревают в хищении средств при продаже газа по сниженным ценам 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok