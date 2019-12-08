Борис Джонсон планирует создать три новых вида рабочих виз в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому оппозиционные партии собираются начать процедуру импичмента, хочет не позволить низкоквалифицированным мигрантам переселяться в страны, введя три вида рабочих виз и обновленную систему контроля границ.

Об этом сообщает The Times.

Так, первый тип визы под названием "Исключительный талант" будет выдаваться людям, которые внесли свой вклад в научную или культурную сферу.

Второй тип виз смогут получить люди, которые имеют высокий уровень квалификации и которых пригласили на работу в Британию.

А третий тип визы предназначен трудовым мигрантам, которые не имеют надлежащего уровня профессиональных навыков, поэтому вид на жительство им будут выдавать значительно реже.

При этом Джонсон утверждает, что подобная система работает в Австралии и Британии будет полезно ею воспользоваться для возврата контроля над государственными границами после выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Как сообщали Українські Новини, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал работу парламента. В связи с чем в Великобритании прошли многотысячные протесты против решения Джонсона.