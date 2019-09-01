В Великобритании проходят многотысячные протесты против решения Джонсона

Десятки тысяч митингующих вышли на улицы по всей Великобритании, чтобы выразить протест против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до того, как страна должна выйти из Европейского Союза.\r\nПротестующие со свистками и барабанами собрались у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне 31 августа. Некоторые из них скандировали "Позор вам, Борис Джонсон!", Пишет "Радио Свобода".\r\nДемонстрации прошли также в других городах, в том числе в Манчестере, Ньюкасле, Бристоле и Белфасте под лозунгом "Stop the Coup" ("Остановите государственный переворот").\r\nПризыв к протесту обнародовала политическая группа "Другая Европа возможна", которая выступает против Брекзита - выхода Великобритании из состава Евросоюза.\r\n28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента с 9-12 сентября до 14 октября. Это существенно ограничит время, которое законодатели будут иметь для обсуждения условий для выхода из ЕС.\r\nЛидеры оппозиции назвали решение Джонсона нарочитой попыткой помешать парламентариям заблокировать выход Объединенного королевства с европейского блока без соглашения. Глава правительства отвергает обвинения.\r\nЗа более чем два месяца до Brexit, члены парламента стремятся помешать Джонсону вывести Великобританию из ЕС без какой-либо согласия. Около 160 законодателей подписали обязательство "сделать все необходимое", чтобы не дать Джонсону обойти парламент.\r\nБорис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС до 31 октября, даже без договора.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GCs_hwhtOgg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kGS6yIqL1N8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=MVEl3TJJr6Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, совет ЕСи Европарламент договорились о безвизовом въезде в Шенгенскую зону для британцев после Brexit.\r\nРанее Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября