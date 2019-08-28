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28 августа 2019, среда, 15:28 29
Европа 2019-08-28T15:49:08+03:00
Українські Новини
Премьер-министр Великобритании заблокировал работу парламента

Премьер-министр Великобритании заблокировал работу парламента

Борис Донсон
Борис Донсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил блокировать работу парламента до середины октября.

Джонсон сообщил в среду, 28 августа, что уведомил об этом королеву Елизавету II, пишет DW.

По мнению наблюдателей, подобный шаг может быть направлен на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию жесткого "Брекзита".

"Вторая парламентская сессия начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", - сообщается в письме Бориса Джонсона британским парламентариям.

Одновременно премьер отрицал, что его решение направлено на то, чтобы преодолеть противодействие депутатов.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин ранее пригласил законодателей и лидеров оппозиции для обсуждения плана Джонсона, который предполагает выход Лондона из состава ЕС 31 октября.

Ранее во Франции, где проходил саммит G7, британский премьер заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.

Как сообщали Українські Новини, Борис Джонсон заверил Президента Владимира Зеленского в том, что Великобритания будет стоять на позиции невозможности возобновления "Большой восьмерки" (G8) с участием России (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Россия) в ходе саммита G7 во Франции 24-26 августа.

Ранее Джонсон также заверял Украину в абсолютной поддержке ее территориальной целостности.

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