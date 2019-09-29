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29 сентября 2019, воскресенье, 18:59 78
Европа 2019-09-29T19:00:19+03:00
Українські Новини
Премьер-министру Великобритании могут объявить импичмент

Премьер-министру Великобритании могут объявить импичмент

Борис Джонсон
Борис Джонсон

В Великобритании оппозиционные партии рассматривают возможность начать процедуру импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой The Sunday Times.

Поводом для процедуры импичмента стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке парламента. Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия "Плайд Камри", ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.

Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, то в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.


Как сообщали Українські Новини, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал работу парламента. В связи с чем в Великобритании прошли многотысячные протесты против решения Джонсона.

Ранее Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.

Также совет ЕС и Европарламент договорились о безвизовом въезде в Шенгенскую зону для британцев после Brexit.

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