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  • Борис Джонсон планує створити три нових види робочих віз у Великобританію
08 грудня 2019, неділя, 14:59 18
Європа 2019-12-08T17:45:01+02:00
Українські Новини
Борис Джонсон планує створити три нових види робочих віз у Великобританію

Борис Джонсон планує створити три нових види робочих віз у Великобританію

Таня Войтюк
Борис Джонсон, Великобританія, Трудові мігранти, візи
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, якому опозиційні партії планують розпочати процедуру імпічменту, хоче не дозволити низькокваліфікованим мігрантам переселятися в країни, ввівши три види робочих віз і оновлену систему контролю кордонів.

Про це повідомляє The Times.

Так, перший тип візи під назвою "Винятковий талант" буде видаватися людям, які внесли свій вклад в наукову або культурну сферу.

Другий тип віз зможуть отримати люди, які мають високий рівень кваліфікації і яких запросили на роботу в Британії.

А третій тип візи призначений трудовим мігрантам, які не мають належного рівня професійних навичок, тому вид на проживання їм будуть видавати значно рідше.

При цьому Джонсон стверджує, що подібна система працює в Австралії та Великій Британії буде корисно нею скористатися для повернення контролю над державними кордонами після виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, 28 серпня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заблокував роботу парламенту. У зв'язку з чим у Великобританії пройшли багатотисячні протести проти рішення Джонсона.

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