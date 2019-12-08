Циклон с проливными дождями и мокрым снегом ворвется в Украину: прогноз погоды на неделю

После довольно комфортных по погоде выходных в начале следующей недели в Украине ожидается теплая бесснежная погода. Однако уже в середине недели погода резко изменится: придет циклон, который принесет в Украину проливные дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток, 8-10 декабря, преимущественно без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. На дорогах центральных, восточных областей и Прикарпатья местами гололедица", - указали синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге до 9° тепла.

В воскресенье, 8 декабря, ожидается в северной части страны до +2... +5 градусов, морозы ночью уменьшатся, а на Западе в ночное время будет плюсовая температура.

При этом осадки в виде моросящих дождей накроют уже все западные области.

Погода 8 декабря. Карта: Укргидрометцентр

В понедельник, 9 декабря, синоптическая ситуация практически без изменений.

Погода 9 декабря. Карта: Укргидрометцентр

А вот со вторника, 10 декабря, в западные области придут сильные дожди, местами с мокрым снегом. Север страны затянет облаками, но осадки тут маловероятны. При этом в южных областях существенно потеплеет - до +7... +11 градусов.

Погода 10 декабря. Карта: Укргидрометцентр

Со среды, 11 декабря, пасмурная погода накроет всю страну, на Юге похолодает, а дожди с мокрым снегом переместятся в северо-восточные и юго-восточные области.

Погода 11 декабря. Карта: Укргидрометцентр

А уже в четверг, 12 декабря, солнечная сухая погода снова порадует украинцев декабрьским теплом. Только ночью столбики термометров опустятся до -4, днем же практически по всей Украине - плюсовая температура.

Погода 12 декабря. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем сильных морозов пока не будет: синоптик дала прогноз погоды на выходные. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.