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07 декабря 2019, суббота, 16:21 60
Общество 2019-12-07T16:37:05+02:00
Українські Новини
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай

Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай

Валерия Назаренко
Сергей Лещенко, Китай, Юрий Луценко
Луценко. Фото: Facebook/Юрий Луценко
Луценко. Фото: Facebook/Юрий Луценко

Бывший генпрокурор Юрий Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай и был удивлен, что экс-нардеп Сергей Лещенко ничего не написал о его "выезде". Об этом Луценко написал в Facebook.

"Странно, что обеспокоенный блогер Лещенко не сообщил о моем "выезде". На этот раз - в Китай. Наверное Сережа занимался концертом жены в Москве", - написал Луценко.


Дальше Луценко рассказал о причинах любить Китай.

"Первая причина - история и культура. Так круто распознавать трипольские узоры в орнаментах первой династии Чжоу, а в первом императоре Цинь Ши Хуанди с его восьмидесятитысячной загробной армией и последующей династии Хань - "наш" Рим. Поучительно видеть Великую Стену, которая в конечном итоге не остановила ни гуннов, ни монголов, ни манджуров. И проблема не в камнях, проблема - как и в нас- во внутренних смутах.

Расцвет культуры Тан сразу напоминает Киевскую Русь, Юань и Цинь - наши подмонгольские и подроссийские времена", - рассказал он. 



Как сообщали Українські Новини, в сентябре Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора

Кроме того, Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы. 

Тем времнем Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты.

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