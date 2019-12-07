Бывший генпрокурор Юрий Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай и был удивлен, что экс-нардеп Сергей Лещенко ничего не написал о его "выезде". Об этом Луценко написал в Facebook.

"Странно, что обеспокоенный блогер Лещенко не сообщил о моем "выезде". На этот раз - в Китай. Наверное Сережа занимался концертом жены в Москве", - написал Луценко.



Дальше Луценко рассказал о причинах любить Китай.

"Первая причина - история и культура. Так круто распознавать трипольские узоры в орнаментах первой династии Чжоу, а в первом императоре Цинь Ши Хуанди с его восьмидесятитысячной загробной армией и последующей династии Хань - "наш" Рим. Поучительно видеть Великую Стену, которая в конечном итоге не остановила ни гуннов, ни монголов, ни манджуров. И проблема не в камнях, проблема - как и в нас- во внутренних смутах.

Расцвет культуры Тан сразу напоминает Киевскую Русь, Юань и Цинь - наши подмонгольские и подроссийские времена", - рассказал он.







Как сообщали Українські Новини, в сентябре Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора.



Кроме того, Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы.



Тем времнем Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты.