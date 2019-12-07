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  • В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко
07 декабря 2019, суббота, 14:49 485
Политика 2019-12-07T15:15:02+02:00
Українські Новини
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко

В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко

Валерия Назаренко
Набсовет, Журавлев, Укрзализныця, Сергей Лещенко
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко

В наблюдательный совет "Укрзализныци" ввели бывшего депутата "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко и человека министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом пишет в Telegram-канале нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

Дубинский делает вывод, что такая кадровая перестановка стала результатом тесных отношений экс-депутата Лещенко с нынешним руководителем "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом.


"Сегодня поменяли членов наблюдательно совета УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения, и человека министра Криклия - некого Журавлева.

Видите, не зря Сережа со своими друзьями так усердно и с таким еврооптимизмом лизали жопу Абромавичусу, который поставил Гончарука премьер-министром.

Нализал аж на набсовет УЗ с многомиллионной зарплатой.

Будет теперь за что сделать ремонт".


Как сообщали Українські Новини, бывший депутат Сергей Лещенко ранее публично признался, что вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году. 

Также Лещенко задекларировал 1,9 млн гривен в 2018 году. 

Тем временем Лещенко проиграл выборы чиновнице Минрегионстроя в округе №220.

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