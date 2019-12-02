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02 декабря 2019, понедельник, 18:59 702
Верховная Рада и партии 2019-12-02T19:15:01+02:00
Українські Новини
Бывший нардеп Лещенко вмешивался в президентские выборы в США, – Деркач

Бывший нардеп Лещенко вмешивался в президентские выборы в США, – Деркач

Андрей Деркач, Сергей Лещенко, Верховная Рада Украины, США, выборы президента США
Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач/Facebok
Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач/Facebok

Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко ранее публично признался, что вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом написал народный депутат Андрей Деркач, опубликовав удаленные посты Лещенко в ответ на его обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Он напомнил, что Лещенко подготовил видео, в котором обвинил нардепов Деркача и  Дубинского во вмешательстве в выборы Президента США.

"Вместо ответа на "Сережину методичку", публикую посты с его Facebook, которые он стыдливо затер после победы Трампа, с самопризнанием по вмешательству в избирательную кампанию Президента США. На стороне демократов, разумеется", – написал Деркач.

Также, отметил нардеп, можно задать Лещенко вопрос о связи с советниками Байдена.

"А именно, не обещал ли он им в телефонном разговоре собрать пресс-конференцию прямо на входе в комплекс "Парковый" в случае появления в Украине Джулиани? И физически не пускать его к Президенту Украины перед камерами? Это было тогда, когда Лещенко еще пускали в штаб Зеленского. Давно, то есть. Или он будет отнекиваться, пока пользователи интернет не услышат его голос на записи?", – иронизирует Деркач.

Еще, по словам нардепа, желательно сложить посты Лещенко по вмешательству в выборы Президента США с появлением именно в августе 2016 года в Украине посла США Мари Йованович.

"Можно сопоставить звонки по мессенджерам и мобильному с руководителями НАБУ и посольства США с мая по ноябрь 2016 года и понять, кто конкретно рисовал и редактировал ксерокопии "черной бухгалтерии" Партии регионов. К этому прибавить выступления Лещенко в прессе. По одному скрипту все выйдет", – написал Деркач.

В целом, он обратил внимание, что материал в "видеовбросе" Лещенко - плагиат материала советника Байдена Майкла Карпентера от 26 ноября 2019 года.

"То ли конспект, то ли озвучка хромает. Есть ошибки в абзацах, напутаны слова. Но, надеюсь, принимающие работу сильно сверять не будут", – сказал Деркач.

"А вообще, тяжело Сергей Анатольевич, да? Это не про заем на квартиру врать. Почему демократы стали давать Сергею Лещенко меньше денег? Потому что он много свистит", – резюмировал нардеп.

Напомним, 20 ноября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский потребовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации 7,4 млрд долларов "семьей" украинского бывшего Президента Виктора Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демократической партии США.

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