У наглядову раду "Укрзалізниці" включили колишнього депутата Лещенка

В наглядову раду "Укрзалізниці" ввели колишнього депутата "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка та людину міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія. Про це пише в Telegram-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Дубинський робить висновок, що така кадрова перестановка стала результатом тісних стосунків екс-депутата Лещенка з нинішнім керівником "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом.



"Сьогодні поміняли членів наглядової ради УЗ Даніеля Білака і Костянтина Мар'євича на одіозного журналіста Сергія Лещенка, який до УЗ не має ніякого відношення, і людину міністра Криклія - Журавльова.

Бачите, не дарма Сергій зі своїми друзями так старанно і з таким єврооптимізмом лизали жопу Абромавичусу, який поставив Гончарука прем'єр-міністром.

Нализал аж на спостережну раду УЗ з багатомільйонною зарплатою.

Буде тепер за що зробити ремонт".

Як повідомляли Українські Новини, колишній депутат Сергій Лещенко раніше публічно зізнався, що втручався в президентські вибори в США в 2016 році.



Також Лещенко задекларував 1,9 млн гривень в 2018 році.



Тим часом Лещенко програв вибори чиновниці Мінрегіонбуду на окрузі №220.