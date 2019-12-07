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  • У наглядову раду "Укрзалізниці" включили колишнього депутата Лещенка
07 грудня 2019, субота, 15:00 24
Політика 2019-12-07T15:01:50+02:00
Українські Новини
У наглядову раду "Укрзалізниці" включили колишнього депутата Лещенка

У наглядову раду "Укрзалізниці" включили колишнього депутата Лещенка

Валерия Назаренко
наглядова рада, Журавльов, Укрзалізниця, Сергій Лещенко
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко

В наглядову раду "Укрзалізниці" ввели колишнього депутата "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка та людину міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія. Про це пише в Telegram-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Дубинський робить висновок, що така кадрова перестановка стала результатом тісних стосунків екс-депутата Лещенка з нинішнім керівником "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом.


"Сьогодні поміняли членів наглядової ради УЗ Даніеля Білака і Костянтина Мар'євича на одіозного журналіста Сергія Лещенка, який до УЗ не має ніякого відношення, і людину міністра Криклія - Журавльова.

Бачите, не дарма Сергій зі своїми друзями так старанно і з таким єврооптимізмом лизали жопу Абромавичусу, який поставив Гончарука прем'єр-міністром.

Нализал аж на спостережну раду УЗ з багатомільйонною зарплатою.

Буде тепер за що зробити ремонт".

Як повідомляли Українські Новини, колишній депутат Сергій Лещенко раніше публічно зізнався, що втручався в президентські вибори в США в 2016 році.

Також Лещенко задекларував 1,9 млн гривень в 2018 році.

Тим часом Лещенко програв вибори чиновниці Мінрегіонбуду на окрузі №220.

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