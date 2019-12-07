У наглядову раду "Укрзалізниці" включили колишнього депутата Лещенка

В наглядову раду "Укрзалізниці" ввели колишнього депутата "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка та людину міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія. Про це пише в Telegram-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський. Дубинський робить висновок, що така кадрова перестановка стала результатом тісних стосунків екс-депутата Лещенка з нинішнім керівником "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом."Сьогодні поміняли членів наглядової ради УЗ Даніеля Білака і Костянтина Мар'євича на одіозного журналіста Сергія Лещенка, який до УЗ не має ніякого відношення, і людину міністра Криклія - Журавльова. Бачите, не дарма Сергій зі своїми друзями так старанно і з таким єврооптимізмом лизали жопу Абромавичусу, який поставив Гончарука прем'єр-міністром. Нализал аж на спостережну раду УЗ з багатомільйонною зарплатою. Буде тепер за що зробити ремонт". Як повідомляли Українські Новини, колишній депутат Сергій Лещенко раніше публічно зізнався, що втручався в президентські вибори в США в 2016 році.Також Лещенко задекларував 1,9 млн гривень в 2018 році. Тим часом Лещенко програв вибори чиновниці Мінрегіонбуду на окрузі №220.