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19 апреля 2019, пятница, 12:25 833
Верховная Рада и партии 2019-04-19T12:26:16+03:00
Українські Новини
Лещенко задекларировал 2,6 млн гривен долга Притуле

Лещенко задекларировал 2,6 млн гривен долга Притуле

Сергей Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine
Сергей Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко задекларировал 1,9 млн гривен, его супруга Анастасия Топольская – 3 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

407,5 тыс. гривен составила зарплата депутата на основном месте работы, 423 тыс. гривен – средства на выполнение депутатских полномочий, 90 тыс. гривен – компенсация проезда, 352,5 тыс. гривен – гонорар от ООО "Офіс Новин", 310,5 тыс. гривен – роялти от компании "Издательский дом "Медиа-ДК", 6,9 тыс. гривен – гонорар от Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции в Украине, 226 тыс. гривен – гонорары от телерадикомпании "Люкс", 1 812 гривен – проценты от Альфабанка, 14 тыс. гривен – гонорары от Федерального агентства гражданского образования в Германии, 10,7 тыс. гривен – гонорар от "Washington Post", 31,8 тыс. гривен – гонорар от норвежского издательства "Pax Forlag".

У жены 3 млн гривен составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 40,6 тыс. гривен – зарплата по совместительству в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

На банковских счетах депутат ничего не хранит, но наличными имеет 10 тыс. евро и 9 тыс. долларов.

Супруга депутата задекларировала выплату 377 тыс. гривен основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет основной суммы займа (2,6 млн гривен), который числится на Лещенко.

Депутат владеет квартирой в Киеве площадью 192 кв. м (куплена в 2016 году за 7,6 млн гривен), имеет 33% прав на квартиру в Киеве площадью 74,6 кв. м, а также бесплатно пользуется комнатой (24 кв. м).

Топольская арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м, а также владеет половиной дома (96 кв. м) и земельным участком (800 кв. м) в пгт Фащевка (сейчас - подконтрольная боевикам территория Луганской области).

Лещенко имеет автомобиль Volkswagen Golf 2014 года выпуска, у жены транспортных средств нет.

Депутат владеет авторскими правами на книги "Американская сага Павла Лазаренко", "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича" и на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов", а Топольская - на торговую марку "Настя Диджей".

Как сообщали Українські Новини, НАБУ по указанию САП начало расследовать возможное незаконное обогащение депутата Лещенко.

Указано, что в сентябре 2016 года депутат приобрел в собственность 7,5 млн гривен, законность приобретения которых не подтверждается доказательствами, за которые купил квартиру площадью 200 кв. м в центре Киева.

В 2017 году Лещенко выплатил 377 тыс. гривен основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет основной суммы займа на квартиру.

Тем временем, НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении депутата Рады Лещенко (БПП).

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