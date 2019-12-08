Карпаты "припорошит" снегом, но будет по-весеннему тепло: синоптик дала прогноз погоды в Украине

В воскресенье в Украине сохранится преимущесвтенно сухая и довольно теплая как для первого зимнего месяца погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Разве что на Севере меньше солнца и ожидается небольшой дождь. В Карпатах есть вероятность незначительного снега", - написала она.

А в большинстве областей Украины, по словам синоптика, будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 4 тепла, днем ​​8 декабря ожидается + 3 + 8 градусов.

В Киеве в воскресенье небо заволокут облака, возможен также кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха будет около +5 градусов.

"Декабрь пока снега не дает, морозы прячет, основные погодные баталии наблюдаются на северо-западе Европы. Кому острых метеоощущений - тому в Швецию или Норвегию. А у нас в Украине пока - "пенсионерская 'погода, спокойная, рассудительная и уважаемая", - прогнозирует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.