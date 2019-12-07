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07 декабря 2019, суббота, 08:45 635
Кабмин 2019-12-07T08:45:45+02:00
Українські Новини
Легализация игорного бизнеса и нереальный план на "пятилетку": что сделал Кабмин Гончарука за 100 дней

Легализация игорного бизнеса и нереальный план на "пятилетку": что сделал Кабмин Гончарука за 100 дней

Надежда Комендантова
Кабмин, 100 дней, Алексей Гончарук
Заседание Кабмина. Фото: РБК-Украина
Заседание Кабмина. Фото: РБК-Украина

Сегодня исполняется 100 дней Кабинету Министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

29 августа Верховная Рада 290 голосами назначила Гончарука главой правительства, передают Українські Новини. 35-летний Гончарук является самым молодым премьером за всю историю независимости Украины.

28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

В новом Кабмине сокращено количество министерств с 19 до 15, нет должности первого вице-премьер-министра, а количество вице-премьеров сократилось с 6 до 2.

При этом из предыдущего правительства Владимира Гройсмана в нынешнем правительстве остались министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.

В состав нового правительства вошли соучредитель виртуального банка Monobank Дмитрий Дубилет в качестве министра Кабмина и бывший председатель правления телеканала "СТБ" и директор медиагруппы StarLightMedia Владимир Бородянский в качестве министра культуры, молодежи и спорта.

На 5-й день назначения, 2 сентября, Кабмин решил проводить свои заседания в закрытом для средств массовой информации режиме, а по итогам заседаний проходят брифинги премьера, в ходе которых премьер не отвечает на вопросы журналистов, не относящиеся к темам заседания.

30 сентября Кабмин представил программу деятельности правительства на 5 лет, в которой определено 78 целей, большинство из которых представлены без определенных граничных расчетов.

Кабмин поставил целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет, при этом Гончарук заявил, что для роста экономики на 40% через 5 лет необходимо в течение того же периода привлечь 50 млрд долларов инвестиций.

За 100 дней работы Кабмин Гончарука внес в парламент 68 законопроектов, 45 из которых разработаны новым правительством (включая законопроекты о легализации игорного бизнеса и открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения), 23 – предыдущими; 15 из инициатив приняты парламентом в целом, включая бюджет на 2020 год и изменения в Бюджетный кодекс.

Кроме этого, правительство создало приложение и сайт "Дія", которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу, анонсировало электронную перепись населения, электронные права, а также перевод трудовых книжек в электронный формат.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада назначила премьером замруководителя Офиса Президента Гончарука.

До этого Гончарук был главой экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO), который финансируется Европейским Союзом. Также Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Ранее Гончарук заявил о том, что с 2020 года за неэффективность работы, чиновники будут увольняться со своих должностей. 

Тем временем, 6 декабря исполнилось 100 дней работы Верховной Рады 9-го созыва.

 

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