"Нефтегаз" отзовет иски против "Газпрома" при условии долгосрочного контракта на транзит

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готова отозвать судебные иски против компании "Газпром" (Россия) в случае заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



Он сообщил, что 6 декабря прошел очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров.



"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нефтегазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - написал Витренко.



Также он сообщил, что теперь "Нефтегаз" готов вернуться к трехсторонним переговорам.



Как сообщали Українські Новини, в России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом.



Ранее Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы.



Кроме того, Путин исключает отказ от транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2".



