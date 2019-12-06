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06 декабря 2019, пятница, 19:47 458
Экономика 2019-12-06T20:30:03+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" отзовет иски против "Газпрома" при условии долгосрочного контракта на транзит

"Нефтегаз" отзовет иски против "Газпрома" при условии долгосрочного контракта на транзит

Валерия Назаренко
Нефтегаз Украины, Газпром, Иск, Долгосрочный контракт, Транзит газа через Украину
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готова отозвать судебные иски против компании "Газпром" (Россия) в случае заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он сообщил, что 6 декабря прошел очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нефтегазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - написал Витренко.

Также он сообщил, что теперь "Нефтегаз" готов вернуться к трехсторонним переговорам.

Как сообщали Українські Новини, в России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом. 

Ранее Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы. 

Кроме того, Путин исключает отказ от транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2". 

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