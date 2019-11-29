В России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом

Россия подтверждает обсуждение возможности выплаты компанией "Газпром" (Россия) 3 млрд долларов по решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма газом.

Об этом в интервью радио НВ сказал исполнительный директор группы национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко, передают Українськi Новини.



"Министр Новак (министр энергетики России Александр Новак), который был на переговорах, он в принципе признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы даже по публичным утверждениям видим определенный прогресс. 3 млрд долларов - это очень много газа. Мы импортируем в разные годы плюс минус 10 млрд куб. м, сумма о которой мы ведем речь - 3 млрд в нынешних ценах точно больше, чем на год потребления", - сказал он.



Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз Украины" готова рассмотреть выплату компанией "Газпром" 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.



В ноябре "Нефтегаз" выиграл апелляцию по иску компании "Газпрома" об исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.



28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.



По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,82 млрд долларов в пользу НАКа.