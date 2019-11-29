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29 ноября 2019, пятница, 23:42 335
Экономика 2019-11-30T00:15:01+02:00
Українські Новини
В России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом

В России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом

Юрий Витренко, Долг, Россия, Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Россия подтверждает обсуждение возможности выплаты компанией "Газпром" (Россия) 3 млрд долларов по решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма газом.

Об этом в интервью радио НВ сказал исполнительный директор группы национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко, передают Українськi Новини.

"Министр Новак (министр энергетики России Александр Новак), который был на переговорах, он в принципе признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы даже по публичным утверждениям видим определенный прогресс. 3 млрд долларов - это очень много газа. Мы импортируем в разные годы плюс минус 10 млрд куб. м, сумма о которой мы ведем речь - 3 млрд в нынешних ценах точно больше, чем на год потребления", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз Украины" готова рассмотреть выплату компанией "Газпром" 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.

В ноябре "Нефтегаз" выиграл апелляцию по иску компании "Газпрома" об исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,82 млрд долларов в пользу НАКа.

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