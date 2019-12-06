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06 грудня 2019, пʼятниця, 19:50 10
Економіка 2019-12-06T22:00:02+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" відкличе позови проти "Газпрому" за умови довгострокового контракту на транзит

"Нафтогаз" відкличе позови проти "Газпрому" за умови довгострокового контракту на транзит

Валерия Назаренко
Нафтогаз, Газпром, Контракт, Транзит газу через Україну
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова відкликати судові позови проти компанії "Газпром" (Росія) у разі укладення довгострокового контракту на транзит російського газу через територію України в Європу.

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що 6 грудня пройшов черговий раунд переговорів з "Газпромом" в контексті тристоронніх переговорів.

"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - написав Вітренко.

Також він повідомив, що тепер "Нафтогаз" готовий повернутися до тристоронніх переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії розглядають можливість виплати $3 млрд боргу газом.

Раніше Путін заявив, що запропоновані Україною умови транзиту газу економічно неприйнятні.

Крім того, Путін виключає відмову від транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".

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