"Нафтогаз" відкличе позови проти "Газпрому" за умови довгострокового контракту на транзит

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова відкликати судові позови проти компанії "Газпром" (Росія) у разі укладення довгострокового контракту на транзит російського газу через територію України в Європу.

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



Він повідомив, що 6 грудня пройшов черговий раунд переговорів з "Газпромом" в контексті тристоронніх переговорів.



"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - написав Вітренко.



Також він повідомив, що тепер "Нафтогаз" готовий повернутися до тристоронніх переговорів.



Як повідомляли Українські Новини, у Росії розглядають можливість виплати $3 млрд боргу газом.



Раніше Путін заявив, що запропоновані Україною умови транзиту газу економічно неприйнятні.



Крім того, Путін виключає відмову від транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".