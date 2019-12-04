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04 декабря 2019, среда, 17:40 745
Внешняя политика 2019-12-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы

Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы

Украина-Россия, Газ, Путин, Транзит газа через Украину
Путин. Фото: kremlin.ru
Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает экономически неприемлемыми предложенные Украиной условия для нового контракта на транзит природного газа с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС, передают Українські Новини.

Также Путин сообщил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины с 2020 года.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - сказал он.

Также Путин выразил надежду, что условия удастся изменить в ходе переговоров.

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа. 

"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.

Тем временем, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Больше новостей о: Украина-Россия Газ Путин Транзит газа через Украину

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