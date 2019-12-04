Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы

Президент России Владимир Путин считает экономически неприемлемыми предложенные Украиной условия для нового контракта на транзит природного газа с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС, передают Українські Новини.



Также Путин сообщил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины с 2020 года.



"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - сказал он.



Также Путин выразил надежду, что условия удастся изменить в ходе переговоров.



Как сообщали Українські Новини, в конце ноября Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа.



"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.



Тем временем, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.