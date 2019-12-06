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  • #ВибачтеЗаНього: народ Казахстана массово извиняется перед Украиной в соцсетях за речь Токаева об аннексии Крыма
06 декабря 2019, пятница, 17:31 303
Политика мира 2019-12-06T18:30:02+02:00
Українські Новини
#ВибачтеЗаНього: народ Казахстана массово извиняется перед Украиной в соцсетях за речь Токаева об аннексии Кры

#ВибачтеЗаНього: народ Казахстана массово извиняется перед Украиной в соцсетях за речь Токаева об аннексии Крыма

Елизавета Кесельман
Казахстан, Крым, Аннексия Крыма, Касым-Жомарт Токаев, Вибачте за нього
Скриншот: instagram.com/tamenraikhan
Скриншот: instagram.com/tamenraikhan

Жители Казахстана устроили интернет - флешмоб в Twitter и Instagram с хештегом #ВибачтеЗаНього, после того, как сотрудники специализированной службы охраны в посольстве Украины в Нур-Султане задержали художника Асхата Ахмедьярова, который пришел с целью извиниться перед всеми украинцами за слова Президента Токаева об аннексии Крыма .

В частности, поддержка в социальных сетях со стороны граждан начинается со слов: "Я - гражданин (гражданка) Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева..."

 

 "Присоединяюсь к челленджу #ВибачтеЗаНього. Дорогие украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля. Просто эти слова говорит не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет права выбора. Извините за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым территорией Украины, но временно оккупированной Россией" — писали пользователи, поддержавшие флешмоб.

 

 
 
 
 
 
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Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Дорогие Украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля, думаю даже многие сознательные граждане России не поддерживают Путинскую оккупацию. Просто, эти слова говорит, не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет право выбора. Извините, за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины @zelenskiy_official @1plus1_ua @marichkapadalko @lidiyataran @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @navalny @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина

Допис, поширений Bazarbai Altyn Serikkalikyzy (@altynsb)

Как сообщали Українські Новини, ранее телеканал Венгрии в своем сюжете назвал аннексированный Крым территорией России.

Кроме того, компания Apple внесла правки в карты своей продукции. Теперь оккупированный Россией Крым и все города полуострова будут отмечены российскими на Iphone и других гаджетах Apple.

Больше новостей о: Казахстан Крым Аннексия Крыма Касым-Жомарт Токаев Вибачте за нього

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