ВибачтеЗаНього: народ Казахстана массово извиняется перед Украиной в соцсетях за речь Токаева об аннексии Крыма

Жители Казахстана устроили интернет - флешмоб в Twitter и Instagram с хештегом #ВибачтеЗаНього, после того, как сотрудники специализированной службы охраны в посольстве Украины в Нур-Султане задержали художника Асхата Ахмедьярова, который пришел с целью извиниться перед всеми украинцами за слова Президента Токаева об аннексии Крыма . В частности, поддержка в социальных сетях со стороны граждан начинается со слов: "Я - гражданин (гражданка) Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева..." Присоединяюсь к челленджу #вибачтезаньогоЯ - гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины. @zelenskiy_official @1plus1_ua @askhatakhmediyarov @aydossadykov@navalny pic.twitter.com\/U3G8vumjWj — Camilla (@sad_camilla) 6 грудня 2019 р. "Присоединяюсь к челленджу #ВибачтеЗаНього. Дорогие украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля. Просто эти слова говорит не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет права выбора. Извините за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым территорией Украины, но временно оккупированной Россией" — писали пользователи, поддержавшие флешмоб. Переглянути цей допис в Instagram Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Дорогие Украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля, думаю даже многие сознательные граждане России не поддерживают Путинскую оккупацию. Просто, эти слова говорит, не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет право выбора. Извините, за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины @zelenskiy_official @1plus1_ua @marichkapadalko @lidiyataran @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @navalny @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина Допис, поширений Bazarbai Altyn Serikkalikyzy (@altynsb) 5 Гру 2019 р. о 8:44 PST Переглянути цей допис в Instagram Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я - гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и признаю аннексию Крыма. @zelenskiy_official @1plus1_ua @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина Допис, поширений Райхан (@tamenraikhan) 5 Гру 2019 р. о 7:06 PST Как сообщали Українські Новини, ранее телеканал Венгрии в своем сюжете назвал аннексированный Крым территорией России. Кроме того, компания Apple внесла правки в карты своей продукции. Теперь оккупированный Россией Крым и все города полуострова будут отмечены российскими на Iphone и других гаджетах Apple.