ВибачтеЗаНього: народ Казахстана массово извиняется перед Украиной в соцсетях за речь Токаева об аннексии Крыма

#ВибачтеЗаНього: народ Казахстана массово извиняется перед Украиной в соцсетях за речь Токаева об аннексии Кры

Жители Казахстана устроили интернет - флешмоб в Twitter и Instagram с хештегом #ВибачтеЗаНього, после того, как сотрудники специализированной службы охраны в посольстве Украины в Нур-Султане задержали художника Асхата Ахмедьярова, который пришел с целью извиниться перед всеми украинцами за слова Президента Токаева об аннексии Крыма .

В частности, поддержка в социальных сетях со стороны граждан начинается со слов: "Я - гражданин (гражданка) Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева..."

Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього

Я - гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.



@zelenskiy_official @1plus1_ua

@askhatakhmediyarov

@aydossadykov@navalny pic.twitter.com/U3G8vumjWj — Camilla (@sad_camilla) 6 грудня 2019 р.

"Присоединяюсь к челленджу #ВибачтеЗаНього. Дорогие украинцы, мы очень переживаем и не поддерживаем политику Кремля. Просто эти слова говорит не народ Казахстана, а нелегитимный президент. Понимаете, народ Казахстана его не выбирал. У нас нет права выбора. Извините за не очень умные и необдуманные высказывания нелегитимного президента. Нам и мне лично очень стыдно за Токаева... Я выражаю солидарность и считаю Крым территорией Украины, но временно оккупированной Россией" — писали пользователи, поддержавшие флешмоб.

Как сообщали Українські Новини, ранее телеканал Венгрии в своем сюжете назвал аннексированный Крым территорией России.

Кроме того, компания Apple внесла правки в карты своей продукции. Теперь оккупированный Россией Крым и все города полуострова будут отмечены российскими на Iphone и других гаджетах Apple.