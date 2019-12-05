Телеканал Венгрии в своем сюжете назвал аннексированный Крым территорией России

Венгерский телеканал "M" в одном из своих сюжетов обозначил территорию аннексированного Крыма, как принадлежащую России. Видео обнародовано на Facebook-странице канала.

Телеканал показал сюжет из Крыма, обозначив его частью России. Канал также транслируется и на украинское Закарпатье. В рубрике "Без комментариев" телеканал показал азовское побережье Крыма, на которое выбросило сотни медуз.

Описание под видео "Krím-Félsziget, Oroszország — 2019. November 27" переводится как "Полуостров Крым, Россия — 2019. 27 ноября". Сюжет транслировали 29 ноября.

M1 работает с 1957 года. В 2015 году он был перезапущен как 24-часовой канал новостей.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отрицал аннексию Крыма Россией.

После чего, в Казахстане художник сравнил Токаева с ослом после его отрицания об аннексии Крыма.

Также компания Apple внесла правки в карты своей продукции. Теперь оккупированный Россией Крым и все города полуострова будут отмечены российскими на Iphone и других гаджетах Apple.