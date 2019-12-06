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  • Минэнерго РФ считает, что решение по транзиту газа могут принять уже 16 декабря
06 декабря 2019, пятница, 14:57 291
Экономика 2019-12-06T16:45:02+02:00
Українські Новини
Минэнерго РФ считает, что решение по транзиту газа могут принять уже 16 декабря

Минэнерго РФ считает, что решение по транзиту газа могут принять уже 16 декабря

Надежда Комендантова
Транзит газа, Транзит газа через Украину, минэнерго России, трехсторонние переговоры, Газ

Министерство энергетики России заявило, что проведение следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа может состояться до 16 декабря.

Об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС, передают Українські Новини.

"Да, может. Готовы в любой момент, нужно, чтобы компании подготовили все документы", - ответил министр энергетики России Александр Новак, отвечая на вопрос журналиста, о возможности проведения следующего раунда трехсторонних переговоров на следующей неделе.

Кроме того, Минэнерго России допускает принятие конкретных решений по газу на следующей встрече с украинской стороной.

"Если стороны будут нацелены, то, конечно, может (привести к конкретным решениям), вопрос заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня: в первую очередь урегулирование задолженности, судебные споры", - подытожил Новак.

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин считает экономически неприемлемыми предложенные Украиной условия для нового контракта на транзит природного газа с 1 января 2020 года, при этом в "Нефтегазе" это заявление опровергли.


"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.

"Нефтегаз" ждет предложений от российской стороны для отказа от претензий к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

Тем временем, по словам Коболева, цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита.

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