Минэнерго РФ считает, что решение по транзиту газа могут принять уже 16 декабря

Министерство энергетики России заявило, что проведение следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа может состояться до 16 декабря.

Об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС, передают Українські Новини.

"Да, может. Готовы в любой момент, нужно, чтобы компании подготовили все документы", - ответил министр энергетики России Александр Новак, отвечая на вопрос журналиста, о возможности проведения следующего раунда трехсторонних переговоров на следующей неделе.

Кроме того, Минэнерго России допускает принятие конкретных решений по газу на следующей встрече с украинской стороной.

"Если стороны будут нацелены, то, конечно, может (привести к конкретным решениям), вопрос заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня: в первую очередь урегулирование задолженности, судебные споры", - подытожил Новак.

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин считает экономически неприемлемыми предложенные Украиной условия для нового контракта на транзит природного газа с 1 января 2020 года, при этом в "Нефтегазе" это заявление опровергли.



"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.



"Нефтегаз" ждет предложений от российской стороны для отказа от претензий к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

Тем временем, по словам Коболева, цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита.