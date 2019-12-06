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  • Рішення по транзиту газу можуть прийняти вже 16 грудня, - Міненерго РФ
06 грудня 2019, пʼятниця, 14:57 50
Економіка 2019-12-06T16:45:02+02:00
Українські Новини
Рішення по транзиту газу можуть прийняти вже 16 грудня, - Міненерго РФ

Рішення по транзиту газу можуть прийняти вже 16 грудня, - Міненерго РФ

Надежда Комендантова
Міненерго, Тристоронні переговори, газові переговори, Транзит газа, Транзит газу через Україну

Міністерство енергетики Росії заявило, що проведення наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу може відбутися до 16 грудня.

Про це йдеться в повідомленні російського агентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Так, може. Готові в будь-який момент, потрібно, щоб компанії підготували всі документи", - відповів міністр енергетики Росії Олександр Новак, відповідаючи на питання журналіста, про можливість проведення наступного раунду тристоронніх переговорів на наступному тижні.

Крім того, Міненерго Росії допускає прийняття конкретних рішень щодо газу на наступній зустрічі з українською стороною.

"Якщо сторони будуть націлені, то, звичайно, може призвести до конкретних рішень), питання полягає в тому, щоб знайти рішення з тих питань, які є на порядку денному: в першу чергу врегулювання заборгованості, судові спори", - підсумував Новак.

Як повідомляли Українські Новини, президент Росії Володимир Путін вважає економічно неприйнятними запропоновані Україною умови для нового контракту на транзит природного газу з 1 січня 2020 року, при цьому в "Нафтогазі" цю заяву спростували."Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020."Нафтогаз" чекає пропозицій від російської сторони для відмови від претензій до "Газпрому" на 22 млрд доларів.

Тим часом, за словами Коболєва, ціна на газ може збільшитися в два рази в разі припинення транзиту.

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