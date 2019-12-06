Цена электроэнергии побила свой предыдущий минимум и снизилась еще на 8,62%

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС Украины) снизилась на 8,62% или на 72,9 гривен/МВт-ч до 772,79 гривен/МВт-ч в сравнении с предыдущим минимумом 4 декабря.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте "Оператора рынка", 1 декабря средняя цена электроэнергии составляла 860,42 гривен/МВт-ч.

При этом 6 декабря средняя стоимость электроэнергии составляет 918,7 гривен/МВт-ч.

Также в торговой зоне Бурштынского "энергоострова" стоимость электроэнергии на 7 декабря снизилась на 6,16% или на 99,37 гривен/МВт-ч до 1 512,83 гривен/МВт-ч в сравнении с 6 декабря.

Как сообщали Українські Новини, цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Напомним, ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед".