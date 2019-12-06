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06 декабря 2019, пятница, 14:00 272 Карта
Общество 2019-12-06T14:45:01+02:00
Українські Новини
От -6 ночью до +9 днем, местами мокрый снег: прогноз погоды на субботу

От -6 ночью до +9 днем, местами мокрый снег: прогноз погоды на субботу

Надежда Комендантова
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7 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только вечером местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+6 градусов. В Карпатах без осадков, только вечером небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, только вечером небольшой дождь, температура ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градусов.

В Трускавце без осадков, только вечером небольшой дождь, температура ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве без осадков, только вечером небольшой дождь, температура ночью -3…-5 градусов, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.

Также конец рабочей недели может порадовать украинцев сухой и солнечной погодой, но туманы могут испортить погоду.

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