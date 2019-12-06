В ноябре международные резервы заметно увеличились

В ноябре международные резервы увеличились на 2,5% до 21,9 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 декабря 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21,9317 млрд долларов (в эквиваленте).

Увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

В общем, динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы.

Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалось значительно больше чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами.

Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на 897,8 млн долларов (чистая покупка).

В частности, было куплено 777,8 млн долларов по единому курсу и 120,0 млн долларов путем выбора лучшего курса.

Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом.

Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 644,7 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 425,5 млн евро уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 9,2 млн долларов - по еврооблигациям.

Кроме этого, 84,4 млн долларов направлены на выполнение обязательств правительства и Национального банка перед Международным валютным фондом.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 29,6 млн долларов (в эквиваленте).

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, Совет Национального банка признал действия правления Нацбанка по реализации валютно-курсовой политики неэффективными.

В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.