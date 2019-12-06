В Николаеве "заминировали" все школы, эвакуированы 30 000 учеников

Сотрудники Национальной полиции в пятницу эвакуировали около 30 тыс. детей из-за сообщения о минировании всех школ в Николаеве.

Об этом сообщило управление Нацполиции в Николаевской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что сигнал о минировании объектов поступил анонимно.

На местах работают сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Учебный день 6 декабря сорван.

В Николаеве действует 65 общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, коллегиумов, 3 вечерних школы.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове искали взрывчатку во всех больницах, детсадах, гостиницах и торговых центрах. Также в Днипре эвакуировали около десяти тысяч людей из 128 объектов.

Ранее Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минировании.