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  • У Миколаєві "замінували" всі школи, евакуйовано 30 000 учнів
06 грудня 2019, пʼятниця, 12:38 7
Події 2019-12-06T16:00:05+02:00
Українські Новини
У Миколаєві "замінували" всі школи, евакуйовано 30 000 учнів

У Миколаєві "замінували" всі школи, евакуйовано 30 000 учнів

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Мінування, повідомлення про замінування

Співробітники Національної поліції в п'ятницю евакуювали близько 30 тис. дітей через повідомлення про мінування всіх шкіл у Миколаєві.

Про це повідомило управління Нацполиции в Миколаївській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що сигнал про замінування об'єктів надійшов анонімно.

На місцях працюють співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Навчальний день 6 грудня зірваний.

У Миколаєві діє 65 загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, 3 вечірні школи.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках, готелях і торгових центрах. Також в Днипре евакуювали близько десяти тисяч людей з 128 об'єктів.

Раніше Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.

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